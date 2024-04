Das östliche Lechufer bei Rehling wird stabilisiert

Südwestlich von Rehling wird das Ufer vor weiterer Erosion geschützt. Die Baustelle hat eine Länge von 75 Metern. Es ist mit Baustellenverkehr zu rechnen.

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth hat in dieser Woche mit Arbeiten am östlichen Lechufer südwestlich des Rehlinger Ortsteils Kagering begonnen. Laut Mitteilung will die Behörde das Ufer auf einer Länge von 75 Metern vor weiterer Erosion schützen.

Die Baumaßnahme befindet sich laut WWA bei Flusskilometer 33. Südlich davon liegt das Waldgebiet Bauernhölzer. Auf gleicher Höhe befindet sich jenseits des Lechs die Kläranlage der Stadt Gersthofen.

Wasserbausteine sorgen für ein naturnahes, stabiles Ufer

Die Mitarbeiter der Flussmeisterstelle Augsburg stellen auf den 75 Metern einen naturnahen Uferverbau mit Wasserbausteinen her. Oliver Chmiel, zuständiger WWA-Abteilungsleiter, hebt die Bedeutung der Maßnahme hervor: „Durch diese Gewässerunterhaltungsmaßnahme können wir das Ufer und die dahinterliegende Infrastruktur nachhaltig sichern und gleichzeitig den naturnahen Charakter des Lechufers erhalten.“

Bei der Infrastruktur geht es auch um den nahegelegenen Hochspannungsmast der LEW Verteilnetz GmbH. Dieser wäre bei einer Überflutung des Lechs ohne Schutzmaßnahme gefährdet, was erhebliche Auswirkungen auf die Stromversorgung der Region haben könnte.

Die Arbeiten erstrecken sich der Behörde zufolge voraussichtlich über eine Dauer von mehreren Wochen. In diesem Zeitraum sei auf dem Uferweg, einem Geh- und Radweg, mit erhöhtem Baustellenverkehr zwischen der Kreisstraße AIC 9, die Rehling und Langweid a. Lech verbindet, und der Baustelle am Lechufer zu rechnen. Das WWA bittet Radfahrer und Fußgängerinnen um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme ebenso wie um die Beachtung der örtlichen Beschilderung. Die Rad- und Gehwegführung werde, abhängig vom Baufortschritt, jeweils angepasst, teilt die Behörde mit. (AZ)