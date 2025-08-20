Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Rehling: Grundschüler „erlaufen“ 2030 Euro Spendengelder

Rehling

Grundschüler „erlaufen“ 2030 Euro Spendengelder

Jeweils 1015 Euro erhalten Unicef und Humanitas Aichach. Die Schecks überreichen die beiden Schulsieger.
    • |
    • |
    • |
    Schulsieger Paul Tontsch (Klasse 3a) und Schulsiegerin Nela Raschke (4b) bei der Übergabe der Spendenschecks an Petra Kampa für UNICEF (rechts) und Lieselotte Pfundmair-Bischoff von Humanitas Aichach.
    Schulsieger Paul Tontsch (Klasse 3a) und Schulsiegerin Nela Raschke (4b) bei der Übergabe der Spendenschecks an Petra Kampa für UNICEF (rechts) und Lieselotte Pfundmair-Bischoff von Humanitas Aichach. Foto: Sabine Weiß

    Die Übergabe des Spendenschecks gehört seit vielen Jahren zum „Abschlussprogramm“ der Rehlinger Grundschule. So durften sowohl Petra Kampa (rechts) für Unicef als auch Lieselotte Pfundmair-Bischoff von Humanitas Aichach von den beiden Schulsiegern Paul Tontsch und Nela Raschke die Schecks im Wert von jeweils 1015 Euro in Empfang nehmen. Das Geld hatten die Schülerinnen und Schüler beim Unicef-Sponsoren-Lauf beim Sportfest erlaufen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden