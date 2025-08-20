Grundschüler „erlaufen“ 2030 Euro Spendengelder

Die Übergabe des Spendenschecks gehört seit vielen Jahren zum „Abschlussprogramm“ der Rehlinger Grundschule. So durften sowohl Petra Kampa (rechts) für Unicef als auch Lieselotte Pfundmair-Bischoff von Humanitas Aichach von den beiden Schulsiegern Paul Tontsch und Nela Raschke die Schecks im Wert von jeweils 1015 Euro in Empfang nehmen. Das Geld hatten die Schülerinnen und Schüler beim Unicef-Sponsoren-Lauf beim Sportfest erlaufen.

86508 Rehling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

UNICEF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spendengeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis