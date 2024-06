Gut besuchtes Rehlinger Pfarrfest geht im Freien über die Bühne

Die Pfarrei Rehling erinnert beim Patrozinium an ihre beiden Kirchenpatrone. Beim Pfarrfest im Pfarrgarten sind freie Plätze bald Mangelware. Das Wetter hält.

Der Mut der Verantwortlichen der Pfarrei Rehling wurde belohnt: Trotz uneindeutiger Wetterprognosen entschieden sie am Samstag, das Pfarrfest am Sonntag im Pfarrgarten abzuhalten. Bereits am Samstag wurde bestuhlt und alles für das Fest vorbereitet. Petrus schien ein Einsehen mit den Rehlingerinnen und Rehlingern zu haben. Ab Sonntagmittag herrschte Sonnenschein.

Der kirchliche Festtag zum Patroziniumsfest und zu Ehren der beiden Kirchenpatrone, des heiligen Vitus und der heiligen Katharina, begann am Vormittag mit einem Festgottesdienst. Er wurde als Familiengottesdienst auch mit den Kindern sehr abwechslungsreich gestaltet. Dabei stand die Geschichte des sonntäglichen Lukas-Evangeliums im Mittelpunkt, die von der Bootsfahrt Jesu mit seinen Jüngern handelte: Während der Fahrt kam ein Sturm auf, weshalb sich alle im Boot ängstigten und von Jesu beruhigt werden mussten.

Die Kinder feierten zum Pfarrfest einen Familiengottesdienst. Im Mittelpunkt stand die Schifffahrt Jesu mit seinen ängstlichen Jüngern auf dem See von Galiläa. Foto: Josef Abt

Kinder spielen in Rehling Geschichte aus dem Lukas-Evangelium nach

Diese Szenen spielten die Kinder nach: Sie brachten Tücher in wallende Bewegung, um die Wellen auf dem See von Galiläa darzustellen. Nachdem sich der Sturm beruhigt hatte, stellten die Kinder ihre Papierschifflein auf den Wellen ab. Auf sie hatten sie zuvor ihre Wünsche und Bitten an Jesus aufgeschrieben. Die Kinder wie das Familiengottesdienstteam waren auch bei der weiteren Gottesdienstgestaltung eingebunden.

Danach traf sich die Menschen im Pfarrgarten. Hier waren unter den Obstbäumen freie Plätze bald Mangelware. Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und weitere Freiwillige versorgten die zahlreichen Besucher und Besucherinnen mit Weißwürsten, weiteren Wurstangeboten und frischen Brezen. Großer Andrang herrschte auch bei den Getränken. Es wuselte regelrecht im Pfarrgarten. Pater Thomas gefiel es, so viele Gäste in seinem Garten bei bester Laune zu sehen.

Kinderchor und Musikverein Rehling erhalten Beifall beim Pfarrfest

Nebenan hatte die Gemeindebücherei einen großen Stand aufgebaut. Hier konnten Lesefreunde ausgiebig schmökern und „Sonderangebote“ erwerben. Zwischenzeitlich erwärmte die Sonne den fast ganz gefüllten Pfarrhofgarten. Später sorgte der Kinderchor unter Leitung von Tobias Lachenmayr für musikalische Unterhaltung. Viel Beifall erhielten die jüngsten Musikanten des Musikvereins Rehling, die eine Kostprobe ihres Könnens präsentierten.

Großer Andrang herrschte in der Hüpfburg, die den ganzen Nachmittag von Kindern belagert war. Auch der Kaffee und die von vielen Frauen gebackenen Kuchen waren gefragt.