Die Hambergstraße in Rehling wird am Dienstag gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Straße im Rehlinger Südosten teilweise gesperrt. Das gilt nicht nur für Durchgangsverkehr, sondern auch für die Anwohner.

Die Hambergstraße in Rehling wird wegen Asphaltierungsarbeiten am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. April, gesperrt. Wie die Gemeinde im Auftrag der Baufirma informiert, gibt es ab Dienstag und Mittwoch größere Einschränkungen bei der Benutzung der Hambergstraße. Dazu wurden für die Anlieger am Montag Hauswurfsendungen verteilt: Sie enthielten zwar das richtige Datum, aber falsche Wochentage.

Hambergstraße in Rehling auch zum Durchgangsverkehr genutzt

Die Straße wird auch von vielen Menschen als Durchgangsstraße benutzt. Nach derzeitiger Planung wird am Dienstag, 5. April, um 7 Uhr mit der Vorbereitung zum Einbau der Asphaltdeckschicht begonnen. Das betrifft das Teilstück von der Einmündung in den Buchenweg bis zum östlichen Ortsende der Straße Am Hort.

Am Dienstagnachmittag wird der Haftkleber auf die bestehende erste Schicht aufgebracht. Am Mittwoch, ab 7 Uhr wird die Verschleißschicht von Osten her eingebaut. Deshalb kann ab Dienstag, gegen 15 Uhr bis Donnerstag, 7. April, gegen 7 Uhr die Hambergstraße in dem Bereich nicht mehr befahren werden. Der Gehweg bleibt weiter frei zur Nutzung.

Baustelle in Rehling: Auch Anwohner betroffen

Im oben genannten Zeitraum können Anlieger mit ihren Autos nicht mehr auf ihre oder aus ihren Grundstücken auf die Hambergstraße fahren. Sie werden gebeten, bereits am Dienstagvormittag außerhalb dieses Bereichs zu parken. Auf der Höhe Am Hort wird bis Mittwoch, 7 Uhr bis zum Start der Asphaltaufbringung eine Überfahrt zur neu asphaltierten Straße Richtung Lange Wand belassen. Sie muss zur Auskühlung des Asphalts am Mittwoch, 6. April, ebenfalls gesperrt werden. Sollte schlechtes Wetter einsetzen oder die Temperatur unter vier Grad liegen, verschieben sich die Arbeiten auf den nächsten geeigneten Tag. Am Mittwoch wird in dem Bereich der Hambergstraße der Restmüll abgeholt – allerdings bereits ab 6 bis 7 Uhr. (at)