Sie hüten seit fast 50 Jahren das Geheimnis um den Feuerwehr-Kartoffelsalat

Plus Seit dem 100. Gründungsjubiläum der Feuerwehr Rehling 1975 bereiten die vier Frauen den Kartoffelsalat zu. Das Rezept bleibt geheim. Nur ihre Nachfolgerinnen kennen es.

48 Jahre lang hatten vier Frauen ein besonderes „Ehrenamt“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Rehling inne. Sie waren bei allen größeren Veranstaltungen und Festlichkeiten zuständig für die Herstellung vom Kartoffelsalat. Beim diesjährigen Dorffest waren die vier fleißigen Frauen zum letzten Mal im Einsatz. Ihre Nachfolgerinnen haben sie aber bereits angelernt.

Die vier Kartoffelschälerinnen, Sofie Stöckl aus Allmering (Hausname Liadster), Sofia Stöckl aus Rehling (Stanzl), Centa Jakob aus Au (Harti) und Anneliese Jakob aus Allmering (Scheicher), erinnern sich gerne an die vielen erlebnisreichen Jahre zurück. Man schrieb das Jahr 1975, als die Feuerwehr ihr 100-jähriges Gründungsfest vorbereitete. Der damalige Vorsitzende Ludwig Haberl und seine getreuen Helfer suchten verzweifelt nach Küchenhilfen und besonders ein paar Frauen, die man für die Zubereitung des Kartoffelsalates einteilen konnte. Schnell fanden sich Frauen von aktiven Vereinsmitgliedern für diese Aufgabe.