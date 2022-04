Im Gasthaus Schlemmer in Unterach kocht ein neuer Chef

Plus Die Familie Strobl hat die Traditionswirtschaft im Rehlinger Ortsteil Unterach nach rund 180 Jahren aufgegeben. Die neuen Wirtsleute sind aus Gersthofen bekannt.

Rund 180 Jahre lang hat die Familie Strobl die Traditionswirtschaft Schlemmer im Rehlinger Ortsteil Unterach, direkt an der Lechleite und an der Staatsstraße gelegen, geführt. Das Gasthaus war seitdem immer ein Familienbetrieb, der von den Einheimischen und Auswärtigen gleichermaßen besucht wurde, darunter auch Vereine und Stammtische. Jetzt hat die Familie Strobl den Gasthof aufgegeben. Ihre Nachfolger, Sarah und Armin Müller, haben bereits übernommen.