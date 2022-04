Rehling

06:00 Uhr

Im neuen Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" stehen die ersten Baukräne

In dieser Woche wurde die Verbindungsstraße zwischen Lange Wand und Hambergstraße asphaltiert. Damit sind die großen Maßnahmen in dem neuen Baugebiet abgeschlossen.

Von Josef Abt

Am neuen Baugebiet "Am Brunnen" in Rehling sind die Erschließungsarbeiten fast vollständig abgeschlossen. Nun stehen dort schon die ersten Kräne. Hier dürfte bald rege Bautätigkeit herrschen.

