Im Rehlinger Osten stehen die Bauwilligen in den Startlöchern

Plus Das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" ist jetzt offiziell zur Bebauung freigegeben. Der Gemeinderat hatte eine ganze Reihe von Bauanträgen zu behandeln.

Im neuen Baugebiet "Am Brunnen" im Osten von Rehling sind die Grundstücke nun auch offiziell zur Bebauung freigegeben. Viele Bauwillige haben schon seit Monaten auf diese Mitteilung der Gemeinde gewartet. Der Gemeinderat hatte sich deshalb auch in seiner jüngsten Sitzung, die für den erkrankten Bürgermeister Christoph Aidelsburger sein Stellvertreter Ignaz Strobl leitete, mit einigen Bauanträgen zu befassen.