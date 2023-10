In Rehling gibt es bald eine Bürgerwerkstatt zur Innerortsentwicklung

Wie soll sich Rehling innerorts weiterentwickeln? Dazu ist in Kürze eine Bürgerwerkstatt geplant. Interessierte können an einem Workshop mitwirken.

Für die Innerortsentwicklung in Rehling soll eine Art „Bürgerwerkstatt“ stattfinden. Interessierte können an einer Art Workshop mitwirken. Dazu findet am Dienstag, 21. November, im Gasthaus Zum Wirt ab 19 Uhr ein erstes Treffen aller Interessierten statt. Darauf wies Bürgermeister Christoph Aidelsburger in der Sitzung des Gemeinderates hin.

Fotografen im Rehlinger Gemeindegebiet unterwegs

Kürzlich war der Gemeinde der Förderbescheid zur Innerortsentwicklung übergeben worden. Dazu habe schon ein Gespräch mit dem Büro Kurz stattgefunden, so Aidelsburger. Drei Leute seien bereits im Gemeindebereich zur Bestandsaufnahme unterwegs. Einige Bürgerinnen und Bürger hätten besorgt reagiert, weil die Bürobeauftragten vielfach Häuser und andere Bereiche fotografierten, berichtete der Bürgermeister. Er beruhigte: Das sei für die weitere Arbeit des Büros erforderlich.

Vermessungstrupp erledigt erste Arbeiten für Ausbau der Kreisstraße

Parallel dazu ist seit einigen Tagen ein Vermessungstrupp im Ortskern von Rehling bis Allmering unterwegs. Wie der Rathauschef erläuterte, wurden parallel zu der Innerortsplanung kürzlich Gespräche mit dem Landkreis aufgenommen. Dabei geht es um die Planung für den Ausbau der Kreisstraße durch Rehling Richtung Allmering. Der Ausbau soll im Jahr 2025 beginnen.