Rehling

vor 17 Min.

In Rehling laufen die Kosten aus dem Ruder: Kita-Gebühren steigen

Auf der Großbaustelle am Kindergarten-Altbau in Rehling wird fleißig gearbeitet. Die Krippen- und Hortkinder wurden für ein paar Monate ins neue Kinderhaus "umquartiert".

Plus In der Gemeinde Rehling laufen an mehreren Stellen die Kosten massiv aus dem Ruder. Deshalb steigen die Gebühren für Kinderbetreuung und Mittagsverpflegung.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Eltern in Rehling müssen künftig für die Betreuung ihrer Kinder im Kindergarten mehr bezahlen. Die Kosten für die Betreuung und Mittagsverpflegung lagen im vergangenen Jahr weit über den kalkulierten Ausgaben. Deshalb kommt die Gemeinde um Gebührenerhöhungen nicht herum. Auch weitere, zum Teil gewaltige Kostensteigerungen führten zu intensiven Diskussionen unter den überraschten Gemeinderatsmitgliedern.

Gravierend fielen die Mehrkosten für die Kindertageseinrichtung aus. Hier wurden die geplanten Ausgaben von 845.000 Euro um rund ein Fünftel, also 191.000 Euro, überschritten. Geschäftsstellenleiter Benjamin Schröter und Bürgermeister Christoph Aidelsburger versuchten, die Entwicklung zu erklären. Sie nannten überwiegend die unvorhergesehene Personalsituation als Grund, etwa durch schwangerschaftsbedingten Ausfall und daraus folgende Neueinstellungen, veränderte Strukturen im Betreuungsbereich sowie immense Sonderzahlungen während der Corona-Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen