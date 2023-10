Jugend- und Erwachsenenchor sorgen in Rehling für großen Applaus

Beim Konzert der Chorgemeinschaft in der Sporthalle des TSV ist die Resonanz groß. Die Veranstalter müssen sogar nachbestuhlen, um dem Andrang Herr zu werden.

Das Konzert der Chorgemeinschaft Rehling am Kirchweihsonntag hat zahlreiche Gäste in die Sporthalle des TSV Rehling in Oberach gelockt. Immer wieder mussten die Veranstalter nachbestuhlen, um allen einen Sitzplatz zur Verfügung zu stellen. Der Eintritt war frei, doch die Gäste sparten am Ende nicht nur mit großem Applaus; die sängerischen Leistungen wurden auch mit großzügigen Spenden honoriert. Sie alle waren angetan von den gesanglichen Darbietungen aller Beteiligten in deutscher, englischer, italienischer und sogar kroatischer Sprache.

Seit rund einem Jahr ist der ehemalige Kinderchor der Pfarrei Teil der Chorgemeinschaft Rehling - inzwischen als Jugendchor (hier mit Chorleiter Tobias Lachenmayr). Foto: Josef Abt

Zu Beginn hieß die Vorsitzende der Chorgemeinschaft Rehling, Hilde Thon die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen willkommen, darunter auch Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger. Ihr Dank galt neben den Chorleitern Tina Tiljak-Schmoll und Tobias Lachenmayr den Aktiven für die Programmgestaltung, den vielen Freiwilligen beim Aufbau in der Halle, Tontechniker und Sponsoren, ohne deren Unterstützung eine die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Das Motto des Konzertes stand unter dem Oberbegriff "Weisheit und Freude". Die Beiträge des Erwachsenenchors sollte dabei die Weisheit und die der Jugendlichen die Freude in ihren Liedern präsentieren.

Auftakt mit "Adiemus" überzeugt das Publikum von Beginn an

Zum Konzertauftakt war vom Gesamtchor, also Jung und Alt, aus rund 40 Kehlen das bekannte "Adiemus" von Karl Jenkins zu hören, das gleich richtig Stimmung in die Halle zauberte. Danach kam der Jugendchor mit einer ganzen Reihe von Beiträgen, beginnend mit "Die Entdeckung der Gefühle", weiter ging es mit einem Medley mit bekannten Liedern von Roy Black und vielen anderen Liedern wie "Halleluja" oder "Live is live", die rhythmisch, temperamentvoll und unbekümmert vorgetragen wurden und die Zuhörer zum freudigen Mitklatschen animierten. Der Jugendchor ist vor rund einem Jahr aus dem ehemaligen Kinderchor der Pfarrei entstanden. Derzeit singen dort 18 Kinder, darunter drei Buben und 15 Mädchen.

Es folgte der Liederblock von den Männern und Frauen der Chorgemeinschaft. Natürlich durfte auch kroatisches Liedgut - ein paar Liebeslieder aus der Heimat von Chorleiterin Dina Tiljak-Schmoll - nicht fehlen. Zum Abschluss des Programms wurden die Kinder noch einmal zur Bühne gebeten. Als Abrundung folgten vom Gesamtchor "Song of Peace" und "Schau auf die Welt". Als Zugabe sorgte erneut "Adiemus" für einen stimmgewaltigen Abschluss unter großem Beifall. Anschließend gab es einen kleinen Umtrunk.

Info: Der Jugendchor trifft sich wöchentlich am Montag von 18.30 bis 19.30 Uhr im Probenraum des Vereinstraktes im Rathaus zu den Proben. Die Erwachsenen üben im gleichen Raum jeweils am Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr. Interessenten sind in beiden Chören herzlichen willkommen.