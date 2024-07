Kinderbuchautorin begeistert Rehlinger Grundschüler

„Hilfe, an unserer Grundschule ist ein Gorilla!“, konnten die Buben und Mädchen der dritten und vierten Klassen der Grundschule Rehling kürzlich rufen, denn passend zu ihrem neuesten Buch „Hilfe meine Lehrerin ist ein Gorilla!“ brachte die Kinderbuchautorin Meike Haas tatsächlich einen lebensgroßen Gorilla mit. Im Rahmen ihrer Lesung verstand es Meike Haas bestens, die Kinder immer wieder in das Geschehen einzubeziehen und sie so direkt mitten in ihr Buch hineinzunehmen. Alle Dritt- und Viertklässler hingen zwei Unterrichtsstunden lang gebannt an ihren Lippen und natürlich auch an dem lebensgroßen Gorilla-Modell, das zum Abschluss sogar noch mit der Ukulele ein selbst-getextetes Lied der Kinder auf die Melodie „Von den blauen Bergen kommen wir…“ begleitete. Alle waren sich einig, das war super!

Die Energie der Autorin war unglaublich, hatte sie doch schon vor der Pause für die Erst- und Zweitklässler ausgiebig aus ihrem Buch „Der wundersame Weltraumzoo“ vorgelesen. Wie fasziniert auch die Erstklässler von ihr, ihrem Buch und dem mitgebrachten Klingelwurm vom Planeten Wummerding waren, zeigte sich darin, dass alle Kinder die gesamten zwei Unterrichtsstunden lang konzentriert zuhörten.