Kletterwald und Soccerpark Rehling öffnen pünktlich zu den Osterferien

Im Wald nahe des Schernecker Schlosses kann ab Samstag, 9. April, wieder geklettert werden. Der Soccerpark Rehling startet sogar einen Tag früher in die Saison.

Nachdem viele Corona-Regeln gelockert wurden oder ganz weggefallen sind, atmen auch die Veranstalter auf. Auch die Verantwortlichen des "Tiefblick Kletterwalds" im Rehlinger Ortsteil Scherneck und des Soccerparks an der Auer Bergstraße in Rehling hoffen auf eine Saison wie in alten Zeiten. Die Fußballgolf-Anlage öffnet bereits am Freitag, 8. April. Der Kletterwald zieht am Samstag, 9. April, nach. Pünktlich zum Beginn der Osterferien sind diese Outdoor-Sportarten also wieder möglich.

Die vergangene Saison im Kletterwald Scherneck stand noch stark unter dem Einfluss der Corona-Beschränkungen. Dies hatte auch fehlendes Aufsichts- und Einweisungspersonal zur Folge. Doch nun geht Betreiber Nico Geißler sehr optimistisch in die neue Saison, die am Samstag, 9. April, beginnt. Dann kann im Wald mit den mächtigen Buchenbäumen östlich der Schlossanlage wieder auf den unterschiedlichen Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden geklettert werden.

In den Osterferien ist der Kletterwald bei Schloss Scherneck täglich geöffnet

In den Osterferien, das heißt ab Samstag, ist die Anlage täglich, auch an den Feiertagen, von 10 bis 17 Uhr geöffnet - aber nur bei geeignetem Wetter. Danach ist bis Pfingsten an jedem Wochenende am Freitag, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen geöffnet. Alle Zeiten, Preise und wichtigen Details sind auf der Internetseite www.tiefblick.de zu finden. Wichtig: Gruppen ab zehn Personen sollten im Vorfeld angemeldet werden.

Die Devise an diesem Hindernis im Soccerpark Rehling heißt: Erst das Leder durch das Loch und anschließend ins Loch. Foto: Josef Abt (Archivbild)

Einen Tag früher, bereits ab Freitag, können sich Besucherinnen und Besucher im Soccerpark Rehling wieder im Fußballgolf versuchen. Die Anlage ist in den gesamten Osterferien bis Sonntag, 24. April, ganztägig von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach den Osterferien und in den Sommermonaten gelten andere Öffnungszeiten. Durchgehend geöffnet ist der Park wieder in den Pfingst- und Sommerferien, dann jeweils von 9 bis 20 Uhr. Montag ist grundsätzlich Ruhetag, außer dieser fällt auf einen Feiertag oder liegt in den Ferien. Weitere Infos, auch zu den Regeln und Preisen, können im Internet nachgelesen werden unter www.soccerpark-rehling.de. Termine für größere Gruppen können auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Lesen Sie dazu auch