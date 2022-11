Kreisverkehr im Rehlinger Ortsteil Oberach wird zwei Wochen gesperrt

Der Kreisverkehr in Oberach wird ab Montag, 28. November, für zwei Wochen gesperrt. Eine Durchfahrt auf der Kreisstraße Rehling–Oberach ist in dieser Zeit nicht mehr möglich. In Nord-Süd-Richtung – also zwischen Mühlhausen und Sand – kann die Strecke weiterhin befahren werden.

Foto: Josef Abt