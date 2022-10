Rehling

vor 18 Min.

Lesung in Rehling: Was sich hinter Michaela Mays Lächeln verbirgt

Schauspielerin Michaela May las in der Gemeindebücherei Rehling aus ihrer Autobiografie.

Plus Die bekannte Schauspielerin Michaela May liest in Rehling aus ihrer Autobiografie. Trotz vieler Schicksalsschläge hat sie sich ihren Lebensmut bewahrt.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Es ist dieses Lächeln. Für Michaela May ist es charakteristisch und genau dafür lieben viele Menschen die bekannte bayerische Volksschauspielerin. Seit Jahrzehnten ist sie erfolgreich bei Film und Fernsehserien. Nun hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht, die den Titel „Hinter dem Lächeln“ trägt. Welche Schicksalsschläge sich dahinter verbergen, verriet Michaela May bei einer Lesung in der Gemeindebücherei in Rehling.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .