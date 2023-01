Letztes Geleit für Rehlings Altbürgermeister Fritz Höß

Plus Familie, Amtskollegen und die Bevölkerung nahmen am Samstag Abschied von Rehlings verstorbenem Altbürgermeister Fritz Höß. Er wurde auf dem Rehlinger Friedhof beigesetzt.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde am Samstag Fritz Höß, der Altbürgermeister und Ehrenbürger von Rehling, auf dem Rehlinger Friedhof beigesetzt. Höß war am Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben.