Mopedfahrerin stürzt in Kurve der Rehlinger Bergstraße

17-Jährige begeht laut Polizeibericht einen Fahrfehler und wird leicht verletzt.

Bei einem Sturz auf der Rehlinger Bergstraße ist eine 17-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht beging die Jugendliche am Karfreitag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad einen Fahrfehler und stürzte in einer Rechtskurve. Sie zog sich dabei eine Verletzung am rechten Bein zu. Das Leichtkraftrad wurde nicht beschädigt. (cli)