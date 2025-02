Musikverein Rehling bereitet sich auf ein Doppeljubiläum vor

Bereits seit 50 Jahren besteht nun der Musikverein Rehling, der in dieser Zeit durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Inzwischen hat sich der Traditionsverein stabilisiert und ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Rehlinger Vereins- und Ortslebens. Vorsitzender Andreas Kober teilte mit, dass der runde Geburtstag im kommenden Jahr gemeinsam mit dem ebenfalls anstehenden Jubiläum „150 Jahre Rehlinger Blasmusik“ als Doppeljubiläum gefeiert werde.

Derzeit zählt der Musikverein Rehling 139 passive und acht aktive Vereinsmitglieder, zwölf Nachwuchsmusikanten sind in Ausbildung, die bald in die Reihen der aktiven Musikanten integriert werden. Nicht nur auswärts waren die Rehlinger Musikanten im abgelaufenen Jahr sehr aktiv, auch direkt im Ort gab es viele musikalische Auftritte, sei es bei Geburtstagsfeiern, Beerdigungen oder Veranstaltungen in der Kirche. Höhepunkt war der Großauftritt als Festkapelle bei der heimischen Feuerwehr.

Erfreut war der Vorsitzende über die Entwicklung im Nachwuchsbereich, wo man eine plötzlich entstandene Lücke eines erkrankten Musikerausbilders auch mit Unterstützung von Manuela und Wolfgang Kienle schließen konnte. Mit Gudrun Gastl aus Westendorf hatten die Rehlinger Glück bei der Suche nach einer neuen Musiklehrerin. Dazu kommen Bianca Egger und Robert Fischer. Sie kümmern sich schwerpunktmäßig um die Ausbildung an verschiedenen Blech- und Holzinstrumenten sowie an der Trommel. Nachdem die Förderung der Nachwuchsmusikanten zu den wichtigsten Arbeiten im Verein zählt, wird dies auch mit einem Zuschuss unterstützt, wie Kober ausführt.

Bei der Versammlung waren auch mehrere Gründungsmitglieder anwesend, die vor 50 Jahren unter Vorsitzendem Jakob Haberl mit viel Idealismus den Musikverein gegründet hatten. „Wir sind in Rehling zwar nur eine kleine Musikergruppe, die aber auch bei kleineren Veranstaltungen immer wieder mit gelungenen Auftritten begeistert“, sagte Kober. Er sei deshalb stolz darauf, „diesen Verein nach 50 Jahren als Vorstand leiten zu dürfen“. Wie Sonja Kober in Vertretung von Schatzmeisterin Doris Bachmeir berichtete, ist der Verein finanziell gesund. Zu den größten Ausgaben zählt die Jugendausbildung.

Bürgermeister Christoph Aidelsburger hob die zahlreichen Aktivitäten der Musikanten hervor: „Die Rehlinger können stolz sein auf diese engagierte Vorstandschaft und ihre Ziele und Bemühungen zur Erhaltung dieser Rehlinger Blasmusik.“ Er versicherte, dass die Gemeinde dieses Engagement weit wie möglich unterstützt werde.

Abschließend berichtete Andreas Kober noch von einer Nachricht vom Musikverein aus Bauen in der Schweiz, zu dem seit Jahren eine Musikerfreundschaft besteht. Der Verein lädt die Rehlinger für November zu einem Konzert (65 Jahre Musik in Bauen) ein und fragte sie für ein Gegentreffen in der Lechraingemeinde an. Zu beiden Terminen wollte Kober sich aber nicht näher äußern. Zum einen wegen des in Rehling stattfindenden großen Feuerwehrjubiläums und wegen der Vorplanungen für das eigene Musiker-Jubiläum „150 Jahre Blasmusik“. Dies alles muss erst noch intern geklärt werden, so der Vorsitzende.