Nach der Fastensuppe spenden die Rehlinger großzügig

In der Pfarrei Rehling ist es seit vielen Jahren Tradition, dass zu Beginn der Fastenzeit nach dem Sonntagsgottesdienst die Kirchenbesucher zu einer Fastensuppe in den Mehrzweckraum des Rathauses eingeladen sind. Auch heuer wurde diese Tradition weitergeführt. Pater Thomas hatte mit einigen Helferinnen am Vortag die Gemüsesuppe vorbereitet. Die Kartoffeln dafür wurden wieder von Familie Martin Mayr spendiert. Am Ende gab es auch erfreulich großzügige Spenden der Bevölkerung und dies ermunterte die Verantwortlichen, auch im nächsten Jahr die Tradition fortzuführen.

