Rehling

vor 17 Min.

Neue Straßenwetterstation in Rehling löst Irritationen aus

Diese Wetterstation hat der Landkreis in Rehling an der Straße nach Allmering installiert. Sie dient der besseren Kontrolle der Straßenverhältnisse.

Plus An der Hauptstraße in Rehling Richtung Allmering steht seit Kurzem eine Straßenwetterstation. Sie sorgt im Ort für einige Irritationen. Der Bürgermeister klärt nun auf.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Viele Anrufe und Nachfragen erhielt der Rehlinger Bürgermeister Christoph Aidelsburger zu einer neuen Straßenwetterstation in der Gemeinde. Der Landkreis hatte die Messstation kürzlich an der Hauptstraße von Rehling Richtung Allmering installiert. Sie ist die zweite ihrer Art im Landkreis. Im Ort machten diverse Mutmaßungen über Sinn und Zweck der Anlage die Runde.

Eine ähnliche Station wurde in Schmiechen angebracht. Beide Wetterstationen sollen die Arbeit des Kreisbauhofs erleichtern. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Kreisbauausschuss im November 2022 gefällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen