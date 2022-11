Neuer Solarpark in Oberach kann 4000 Haushalte versorgen

Plus Der Gemeinderat Rehling stimmt der Planung im Ortsteil zu. Die neue Anlage soll südlich des bestehenden Solarparks gebaut werden. Sie ist mehr als doppelt so groß.

Ein weiterer Solarpark soll beim Rehlinger Ortsteil Oberach errichtet werden und Strom erzeugen. Der Gemeinderat hat über einen Aufstellungsbeschluss und Durchführungsvertrag beraten. Antragsteller ist die Lechtal-Solar II GmbH mit Sitz im Ortsteil Allmering. Die Gesellschaft betreibt im Ortsteil Oberach westlich des Raiffeisen-Lagerhauses bereits eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Nun soll weiter südlich davon ein zweiter Solarpark realisiert werden. Der ist rund zweieinhalb mal so groß wie die bestehende Anlage und hat eine Spitzenleistung von 3,5 Megawatt.