Für das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" sind erste Bauanträge da

Plus Für das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" liegen die ersten Bauanträge vor. Sie wurden im Gemeinderat besprochen. Hier sorgten sie für mehrere Wortmeldungen.

Endlich dürfen die vielen Bauwilligen im neuen Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" östlich von Rehling bauen. Hier sind insgesamt 42 Bauplätze entstanden. Die ersten Bauanträge lagen nun im Gemeinderat vor. Bis zum Baustart kann es je nach Wetter aber noch etwas dauern, wie vom Bürgermeister zu erfahren war. Einige Erschließungsarbeiten konnten wetterbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Die Gemeinde hofft nun mit den Bauwilligen, dass im März die Baufreigabe erfolgen kann.