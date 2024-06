Rehling-Oberach

vor 54 Min.

70 Spezialkräfte aus Cham helfen bei Öl-Abwehr in Oberach

Plus Rund 100 Einsatzkräfte versuchen auch am Dienstag, in dem überfluteten Rehlinger Ortsteil Oberach wieder Normalität herzustellen. Die örtliche Feuerwehr lobt den Zusammenhalt.

Von Evelin Grauer

Noch immer kämpften am Dienstag im Rehlinger Ortsteil Oberach etwa 100 Einsatzkräfte gegen das Hochwasser. Etwa 30 Feuerwehrleute aus Rehling und der Kreisbrandinspektion wurden dabei von 70 Spezialeinsatzkräften aus dem Landkreis Cham in der Oberpfalz unterstützt. Die Helfer sind auf die Ölschadensbekämpfung in Gebäuden nach Hochwasserkatastrophen spezialisiert. Wie Dominik Rauscher, Vize-Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rehling, berichtet, stand in etwa zwei Dritteln der Häuser im 700-Einwohner-Dorf Oberach das Wasser im Keller - von zwei Zentimetern bis unter die Decke. In einigen Häusern kann das Wasser immer noch nicht abgepumpt werden.

Das liegt laut Rauscher vorwiegend daran, dass es bei den meisten das Grundwasser nach oben drückt. Dieses kann die Feuerwehr nicht abpumpen, sonst würde immer neues Grundwasser nach oben kommen. Die Einsatzkräfte kontrollieren aber durch regelmäßige Pumpversuche, ob sich das Grundwasser schon wieder gesenkt hat. In acht Häusern ist nach Auskunft des zweiten Kommandanten Heizöl im Keller ausgetreten. In diesen Häusern waren am Dienstag die Katastrophenschutz-Helfer aus Cham im Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen