Der Rehlinger Ortsteil Oberach säuft am Sonntagmorgen ab

Während sich an den Flüssen die Lage nach und nach entspannt, trifft es den Rehlinger Ortsteil. In einem landwirtschaftlichen Betrieb müssen Tiere gerettet werden.

Regelrecht abgesoffen ist am Sonntagmorgen der Rehlinger Ortsteil Oberach. Dort lag am Sonntag einer der Einsatzschwerpunkte der Freiwilligen Feuerwehren. Der Großeinsatz dauert am Abend noch an.

Am Sonntagmorgen soff der westliche Teil des Rehlinger Ortsteils Oberach ab. In manchen Häusern stand das Wasser bis unter die Kellerdecke. Foto: Josef Abt

Am Sonntagmorgen trat in Oberach die Friedberger Ach über die Ufer. Der 700-Einwohnerort stand unter Wasser. In manchen Häusern stand das Wasser bis unter die Kellerdecke.

Besonders schlimm hat es diese landwirtschaftliche Hofstelle im Rehlinger Ortsteil Oberach erwischt. Dort mussten rund 100 Kälber und Rinder gerettet werden. Foto: Josef Abt

Die Rettungskräfte evakuierten ein landwirtschaftliches Anwesen. Die rund 100 Rinder und Kälber standen laut Kreisbrandmeister Dominik Sauter fast bis zum Hals im Wasser. Für die Viehtransporter war das Durchkommen nur schwer möglich, die Helfer stehen knietief im Wasser. Die Tiere nahmen Landwirte aus der Umgebung, unter anderem aus Allmering und Pichl, vorübergehend auf. Am Abend sank der Pegel laut Sauter, jedoch steigt der Grundwasserspiegel. Spitzt sich die Lage an der Friedberger Ach in Friedberg zu, wirkt sich das verzögert auch in Oberach wieder aus. (at, AZ)