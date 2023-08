Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung in der Sporthalle

Die Feuerwehren Rehling und Todtenweis sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Rehlinger Ortsteil Oberach. Sie müssen aber nicht löschen.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Montagabend in der Sporthalle im Rehlinger Ortsteil Oberach gegeben. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 20.30 Uhr bei laufendem Trainingsbetrieb leichter Rauch in der Zwischendecke der Sporthalle Am Sportplatz bemerkt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rehling und Todtenweis waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, konnten aber lediglich eine ausgefallene Sicherung an der montierten Photovoltaikanlage feststellen. Ein Sachschaden entstand nicht. (bac)