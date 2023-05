Rehling

Öffentliche Gebäude in Rehling bekommen eine Nahwärmeheizung

Die Gemeinde Rehling will ihre öffentlichen Gebäude auf Nahwärme umrüsten. Sie sollen künftig aus der Hackschnitzelheizung der Firma Bachmeir beheizt werden. Sie hatte zuletzt mehrere Bereiche Rehlings an die Fernwärme angeschlossen. Die Bilder zeigen die Verlegung solcher Heizschläuche im Baugebiet an der Hambergstraße.

Plus Rehling will weg von fossilen Brennstoffen. Dafür rüstet die Gemeinde die öffentlichen Gebäude auf Nahwärme um. Im Gemeinderat werden die Details festgelegt.

Die Gemeine Rehling rüstet ihre Heizungen in allen öffentlichen Gebäuden in naher Zukunft auf Nahwärmeheizungen um. Derzeit werden die Gebäude mit Erdgas beheizt. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil. Bürgermeister Christoph Aidelsburger und die Gemeinderatsmitglieder sehen darin eine wegweisende Investition in die Zukunft.

In der Sitzung, in der die weiteren Schritte besprochen wurden, waren auch die Familienmitglieder der Firma Karl Bachmeir anwesend. Die Firma Bachmeir hatte zuletzt schon mehrere Bereiche in Rehling an die Fernwärme mittels Hackschnitzelheizung angeschlossen: darunter alle Neubauten im neuen Baugebiet "Am Brunnen" oder Häuser in einigen Straßenzügen entlang der Hambergstraße oder der Pfarrer-Lohner-Straße.

