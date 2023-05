Pferde und Säbelklirren bei Historischen Tagen auf Schloss Scherneck

Am Pfingstwochenende finden auf Schloss Scherneck die Historischen Tage statt. Dabei sind Mittelalterumzüge, Fechtkämpfe, Musik und Kräuterführungen zu erleben.

Auf Schloss Scherneck im Gemeindegebiet Rehling öffnen sich über Pfingsten die Pforten in eine vergangene Zeit. Von Samstag, 27. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai, finden dort die Historischen Tage statt.

Täglich sind einer Mitteilung zufolge Mittelalterumzüge zu erleben. Markgraf von Brandenburg gibt großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, verschiedene Gewandungen im Wandel der Zeitgeschichte live zu erleben. An allen Tagen dreht sich die Theaterbühne bei den historischen Kanonen am schroffen Eck um die jakobitischen Highlander und die Rotröcke seiner Majestät. Sie wissen in einer Schänke ihre Trinkkünste unter Beweis zu stellen und liefern sich zahlreiche Fechtduelle.

Historische Tage auf Scherneck mit Lagergruppen und Handwerkern

Weitere Lagergruppen bauen ihre Zelte auf, während Handwerker und Händler rund um das historische Kinderkarussell ihre Waren verkaufen. Darunter sind der Mitteilung zufolge handgefertigter Schmuck, gravierte Hörner und Felle bis hin zu Dekorationen aus Hufeisen sowie Leder- und Holzartikel. Aus Ästen können Gäste Mittelalter-Bleistifte selbst herstellen.

Die Mitglieder von "Musica immortalis" präsentieren Balladen und tanzbare Rhythmen. Außerdem kommt die neue Band "De Schepperer". Mit Dudelsäcken, Trommeln und Sackpfeifen ist der Hall auf dem schroffen Eck bis 21 Uhr zu hören. Petrus Fortunarus unterhält mit mittelalterlichen Volks- und Trinkliedern. Zu hören ist Liedgut aus Deutschland, Frankreich, England und Italien, versehen mit deutschen Texten und rein akustisch dargebracht, mit Gesang und Cister sowie manch schelmischem Spruch.

Bei Historischen Tagen auf Scherneck sind auch Fechtkämpfe zu erleben

Auch Pferde sind bei den Historischen Tagen zu sehen: Die Legion of the Stag – Germany präsentiert mittelalterlichen Freikampf, sowohl vom Boden als auch vom Pferderücken aus. In der Tenne gibt es Hand- und Fußmassagen mit Rosenöl. An allen drei Tagen werden jeweils um 13 und 17 Uhr Kräuterführungen angeboten, die 15 bis 20 Minuten dauern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer melden sich zehn Minuten vor Beginn am Stand der Heil- & Wildkräuterakademie in der Tenne an. Bei strömendem Regen fällt die Führung aus.

Für die Historischen Tage wird Eintritt verlangt. Am Samstag und Sonntag ist von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Pfingstmontag von 10 bis 20 Uhr. Infos und Programm unter www.historischer-markt-scherneck.de. (AZ)