Raiffeisenbank Rehling feiert ein Jahr der Rekorde

Plus Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Rehling steigt 2021 auf eine Rekordsumme. Es gibt auch sonst überdurchschnittliche Steigerungsraten.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Rehling ist im vergangenen Jahr auf eine Rekordsumme gestiegen. Überdurchschnittliche Steigerungsraten gab es auch sonst. Denn neben dem Geld- und Kreditgeschäft war auch im Warenhandel ein Aufwärtstrend festzustellen ebenso wie bei den Mitgliedern. Diese guten Zahlen konnten die Verantwortlichen jüngst in der voll besetzten TSV-Sporthalle in Oberach vermelden: Und dies vor einer Rekordkulisse von 277 Genossenschaftsmitgliedern.