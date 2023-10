Rehling

Rehling bekommt 125.000 Euro vom Bund für die Dorfentwicklung

Das Innenentwicklungskonzept soll besonders den Bereich rund um Rathaus, Feuerwehr und Vereinstrakt in den Blick nehmen.

Plus Mit dem Geld soll vorwiegend der Bereich rund um Rathaus, Feuerwehr und Vereinsräume in den Fokus genommen werden.

Von Josef Abt

Um die Dorfentwicklung voranzutreiben, kann die Gemeinde Rehling auf 125.000 Euro an Fördergeldern vom Bund zurückgreifen. Der Amtsleiter vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben (ELA), Christian Kreye, hat gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU) die Nachricht über die Zusage zur Förderung des Innenentwicklungskonzeptes mit Vitalitätscheck an Bürgermeister Christoph Aidelsburger überbracht. Damit soll nun ein Konzept für die Innenentwicklung der Gemeinde erarbeitet werden.

REH-Förderung Dorfentwicklung Gemeinderat Werner Lindermeir, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Bürgermeister Christoph Aidelsburger, ELA-Amtsleiter Christian Kreye und Gemeinderat Philipp Satzger mit dem offiziellen Bescheid und Zusage der Fördergelder in Höhe von 125.000 Euro. Foto: Josef Abt

Wie der Rehlinger Rathauschef, auch im Beisein einiger Gemeinderäte, im Sitzungssaal des Rathauses erläuterte, trage sich die Gemeinde schon seit Längerem mit dem Gedanken einer optimalen und sinnvollen Dorfentwicklung. Diese war auch ein Schwerpunktthema bei der Klausur des Gemeinderates im Frühjahr. Mit den Geldern des Bundes können die Planungen für den Innenbereich nun in Angriff genommen und das bereits ausgewählte Planungsbüro Kurz aus München beauftragt werden. "Wir haben viele kreative Köpfte im Gemeinderat, die alle mit gefordert sind, um hier ein sinniges Konzept für die Zukunft zu schaffen. Doch wir können derzeit noch nicht genau sagen, was dabei herauskommt", so der Bürgermeister.

