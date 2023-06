Interessierte können sich um Bauplätze im neuen Baugebiet in Rehling bewerben. Zu haben sind insgesamt sechs Bauplätze. Sie werden allerdings teurer.

Die Gemeinde Rehling verkauft weitere Bauplätze im neuen Baugebiet "Am Brunnen". Das hat der Gemeinderat am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Quadratmeterpreis wird sich allerdings erhöhen gegenüber der letzten Vergabe.

Es stehen insgesamt sechs Bauplätze zum Verkauf: für vier Doppelhaushälften und zwei Plätze für Einfamilienhäuser. Bei den Grundstücken für die Doppelhäuser wird der Quadratmeter 300 Euro kosten, bei den Einfamilienhäusern 335 Euro. Das sind jeweils 60 Euro mehr gegenüber der letzten Vergabe in diesem Baugebiet. Die Gemeinde begründet die Erhöhung mit dem in der Zwischenzeit erfolgten immensen Anstieg der Bodenrichtwerte in Rehling. Die Vergaberichtlinien (Punktesystem) bleiben unverändert.

Interessierte können sich ab dem 10. Juli bis 15. September über die Homepage der Gemeinde um die Bauplätze bewerben.

