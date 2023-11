Rehling wächst – auch aufgrund des Baugebiets im Osten

Bei der Bürgerversammlung zeichnet der Bürgermeister die Bevölkerungsentwicklung nach. Den größten Zuwachs gab es bei Kindern, was wiederum zu Folgekosten führt.

" Rehling wächst", so die erfreuliche Feststellung von Bürgermeister Christoph Aidelsburger zu Beginn der Bürgerversammlung, die von über 80 interessierten Bürgerinnen und Bürgern besucht wurde. Dieser Einwohnerzuwachs hängt wohl auch mit der Ausweisung des großen Baugebietes östlich der Ortschaft zusammen, wo inzwischen fast die Hälfte der 42 geplanten Einzel- und Doppelhäuser bezogen sind. Aidelsburger ging eingangs auch gleich auf weitere statistische Zahlen ein.

In Rehling sind Stand 31. Oktober 2649 Personen mit Haupt- und 95 mit Nebenwohnsitz gemeldet. Während in den kleineren Ortsteilen und Weilern die Bevölkerungszahl schrumpfte, gab es im Hauptort Rehling eine Steigerung von 58 Einwohnern. Besonders bei den Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren gab es einen starken Anstieg. Auch das Lebensalter in Rehling steigt konstant, es sind immerhin 152 Einwohner 80 Jahre und älter, ein Plus von neun Personen. Gestiegen ist auch die Anzahl der Einwohner mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit von 175 auf 182 (Quote 6,8 Prozent). Diese kommen aus 31 verschiedenen Nationen, darunter 25 ukrainische Geflüchtete. Die häufigste Staatsangehörigkeit ist wie seit Jahren aber rumänisch.

Betreuungssituation in Rehling entspannt sich durch Gebäudesanierung

Im Standesamt Rehling gab es zehn Eheschließungen. Bei den Geburten gab es ein Kind mehr als im Vorjahr, nämlich 23, wobei die 15 Buben den acht Mädchen zahlenmäßig klar überlegen sind. In Rehling gab es letztes Jahr auch 22 Sterbefälle (drei mehr als ein Jahr zuvor). Zugezogen sind 148 Personen; die Abmeldungen sanken von 130 auf 94.

Interessant auch die Zahlen im Kinderhaus, wo Anfang nächsten Jahres das Altgebäude nach der großen Generalsanierung die Belegung mit den vielen Kinder wieder entspannter machen wird. In diesem Rehlinger Kinderhaus werden aktuell 183 (Vorjahr 185) Kinder betreut. Aufgeteilt in 29 Krippenkinder in drei Gruppen, 98 Kindergartenkinder in fünf Gruppen und 56 Hortkinder in drei Gruppen. Die Krippen- und Hortkinder werden nach Abschluss der Umbauarbeiten in den modernisierten Altbau umziehen, der Neubau ist dann wieder nur mit Kindergartenkindern belegt. Diese große Kinderschar erfordert auch ein hohes Maß an Fachpersonal, derzeit sind 27 Erzieherinnen und vier Erzieher, acht Kinderpflegerinnen, vier Berufspraktikantinnen sowie eine Bürokraft angestellt. Komplettiert wird dies durch einen Koch, eine Küchenhilfe und zwei Reinigungskräfte.

Dass die Gemeinde Rehling viel Geld in diese Kinderbetreuung steckt, zeigen weitere Zahlen. Demnach fallen für die laufenden Kosten für 2023 rund 1,8 Millionen Euro an Ausgaben an. Allein die Personalkosten schlagen mit 1,2 Millionen Euro zu Buche. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Elternbeiträgen und den staatlichen Zuschüssen in Höhe von 300.000 Euro sowie die allgemeinen staatlichen Personalkostenzuschüsse mit 701.000 Euro. Trotzdem verbleiben für die Gemeinde Rehling Ausgaben für dieses Jahr in Höhe von 500.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

In der Grundschule Rehling werden im laufenden Schuljahr 125 Kinder in sieben Klassen unterrichtet (Vorjahr 141 Schüler in acht Klassen). 47 Kinder aus dem Gemeindegebiet Rehling besuchen die Mittelschule in Aindling, wo Rehling Schulverbandsmitglied ist. Bei insgesamt 234 Schülern aus dem gesamten Verbandsgebiet ist Rehling mit 20 Prozent der Kosten an diesem Schulverband beteiligt.

Ausführlich ging der Bürgermeister in seinem Vortrag auch auf die derzeitige Großbaustelle beim alten Kindergartengebäude ein -das "größte und teuerste Projekt in diesem Jahr für die Gemeinde Rehling", so Aidelsburger. "Dieser Umbau war für Rehling die einzig vernünftige Lösung, auch wenn das Gebäude schon 100 Jahre alt ist. Es wurde energetisch auf den modernsten Stand gebracht und wird künftig allen Vorgaben für eine solche Einrichtung gerecht." Wenn alles fertig ist, werden in dem ehemaligen Haus "Arche Noah" drei Krippen- und drei Hortgruppen (für Nachmittagsbetreuung) dort ihren Platz finden.

Mit 3,2 Millionen Euro ist die Sanierung ein großes Projekt für Rehling

Die finanzielle Seite für dieses Projekt sieht derzeit noch positiv aus, so der Rathauschef. Die Kostenrechnung liegt bei 3,2 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt mit 1,9 Millionen Euro (59,4 Prozent), somit verbleiben für die Gemeinde Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Derzeit liege man noch unter der Kostenplanung, doch fehlen noch eine Reihe Restarbeiten und bei verschiedenen Gewerken werden auch Mehrausgaben erwartet. Nach Fertigstellung hat Rehling in dem Umbau Platz für 36 Krippenkinder (derzeit 29) und 75 Hortkinder (aktuell 58). Auch im Neubau steht als Puffer dann noch Platz für eine weitere Gruppe (25 Kinder) zur Verfügung. "Mit Abschluss dieser Baumaßnahme haben wir unsere Hausaufgaben vorerst erledigt, doch wir sind sicher, dass diese beiden Häuser auch wieder voll werden", so Christoph Aidelsburger.