Rehling

11:30 Uhr

Rehling wartet auf zwei Millionen Euro Fördergelder

Plus Ausstehende Fördermittel erschweren der Gemeinde die Planungen für den Haushalt 2024. Bürgermeister verlangt eine Änderung in der Politik. Die Gewerbesteuer steigt.

Von Johann Eibl

Die Gemeinde Rehling befindet sich zur Zeit in einer schwierigen Lage. 2,5 Millionen Euro hat man in den Kindergarten investiert, nun hofft die Kommune auf die zugesagten Fördergelder. "Es ist noch kein Cent geflossen", stellte Bürgermeister Christoph Aidelsburger in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag enttäuscht fest: "Das ist keine schöne Situation." Und die hat unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt für das laufende Jahr, den Kämmerer Benjamin Schröter mit spitzem Stift erstellen musste. Er konnte eben keine Gelder einplanen, die noch nicht eingelaufen sind.

Aidelsburger sprach von insgesamt zwei Millionen Euro, die man an Zuschüssen zu erwarten hat – bislang vergebens: "Das ist eine Hausnummer. Ich habe kundgetan, dass es so nicht weitergehen kann. Ich bin froh, dass wir die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt leisten können." Dabei handelt es sich um 425.000 Euro. Mit einem Wunsch des Bürgermeisters in Richtung der Regierungen endete der Tagesordnungspunkt Haushalt: "Es soll sich was in der Politik ändern." Die Zustimmung zum Etat 2024 erfolgte geschlossen, wobei sich Aidelsburger freute, dass bei diesem wichtigen Thema alle Plätze im Sitzungssaal besetzt waren.

