Rehling

06:00 Uhr

Rehlinger Alpenrose-Schützen feiern ihren 100. Geburtstag

Plus Mit dem Schützenverein Alpenrose feiert einer der ältesten Rehlinger Vereine am Wochenende sein 100. Jubiläum. In seiner Geschichte erlebte er Höhen und Tiefen.

Von Josef Abt

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wird am Wochenende in Rehling wieder gefeiert. Der Schützenverein Alpenrose, der zu den ältesten Ortsvereinen und zu den erfolgreichsten im Sportschützengau Aichach zählt, begeht seinen hundertsten Geburtstag. Das 100. Gründungsjubiläum wird zwar nicht groß, aber in würdigem Rahmen mit einem Stadelfest am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, in der Maschinenhalle der Familie Jakob (Schmidbauer) in der Hambergstraße gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen