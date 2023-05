Rehlinger Bürgermeister Christoph Aidelsburger wird am Freitag 40

Seit drei Jahren ist der gebürtige Klingener Rathauschef in Rehling. Jetzt feiert er einen runden Geburtstag. Den Ehrentag will Aidelsburger zünftig begehen.

Als ein aufgeschlossener Mensch, der gerne feiert und die Geselligkeit liebt, ist Rehlings Rathauschef Christoph Aidelsburger bekannt, er ist übrigens einer der jüngsten Bürgermeister im Landkreis Aichach-Friedberg. Am Freitag feiert er seinen 40. Geburtstag. Das will er gebührend tun.

Für seinen Ehrentag hat Aidelsburger ein zünftiges Weißwurstfrühstück mit Blasmusik und einem größeren Kreis geladener Gäste organisiert.

Aidelsburger ist seit 1. Mai 2020 im Amt. Er stammt aus dem Aichacher Stadtteil Klingen und wuchs dort in einer Großfamilie auf, in der Tradition immer großgeschrieben wurde. Er heiratete nach Rehling. In seiner neuen Heimat fühlt er sich sehr wohl mit seiner Frau Andrea und den Söhnen Julian (5) und Tobias (8 Monate).

Auf den Rehlinger Bürgermeister warten noch viele Aufgaben

Der neue „Buagamoasta“ hat sich in seinem neuen Amt, das anfangs auch mit vielen Problemen belastet war wie Corona-Krise, Ukrainekrieg oder einige unfertige Großbaustellen, nach drei Jahren Amtszeit schon ein wenig freigeschwommen. Seine neue Heimat ist ihm ans Herz gewachsen und dazu gehören auch die vielen und umtriebigen Ortsvereine. Seine Arbeit macht ihm sichtlich Spaß. Er ist nach eigener Aussage gerne Bürgermeister und möchte dies auch über die Legislaturperiode hinaus weiter bleiben.

Auf den Rathauschef warten auch in Zukunft einige Aufgaben, darunter die Erarbeitung eines Konzeptes für den Ortskern, auch mit der Prüfung und Entscheidungsfindung in Sachen Feuerwehrgerätehaus, die Erweiterung Gewerbegebiet und vieles mehr.