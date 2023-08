Rehlinger Dorffest kann auch ein Hagelschauer nicht verdrießen

Plus Wegen der schlechten Wetterprognose verschoben die Verantwortlichen das Fest um eine Woche - und hatten dennoch kurzzeitig Pech. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch.

Eigentlich hätte das Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr Rehling schon am 6. August stattfinden sollen. Die angekündigten miserablen Witterungsbedingungen sorgten allerdings für eine Verschiebung auf vergangenen Sonntag. Der Start war ideal bei besten sommerlichen Bedingungen, sodass sich der Rathausplatz schon mittags voll gefüllt hatte. Alle waren froh gelaunt, bis gegen 17 Uhr ein Gewitter mit starkem Hagel aufzog und die Veranstaltung ordentlich verwässerte.

Zwangsweise wurde deshalb von der Vorstandschaft der Notfallplan ausgerufen und ein Teil der Bestuhlung ins nahe Feuerwehrgerätehaus umgeräumt, wo sich eine Vielzahl der Gäste in Sicherheit bringen konnte. Angekündigt hatte sich das Unwetter bereits mit einem konstanten, lang anhaltenden Donnergrollen mitten über dem Rathausplatz. Schon hier hatte sich mancher Gast mit Regenschirm gewappnet. Doch plötzlich legte das Gewitter richtig los, ein starker Hagelsturm fegte über Rehling und den Rathausplatz und vieles war nur noch schemenhaft zu erkennen. Gar mancher fand schnell Unterschlupf unter dem Rathauseingang, die anderen waren in den SB-Raum der gegenüberliegenden Raiffeisenbank geflüchtet und die ganz Harten erhofften sich Schutz unter der Dorflinde vor dem Rathaus, leider dann pitschnass.