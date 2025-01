Kurz vor dem Jahreswechsel ist es in Rehling an Silvester für viele Menschen Tradition, gemeinsam vom zu Ende gehenden Jahr Abschied zu nehmen. So wurde auch heuer in der Pfarrkirche das Jahr 2024 verabschiedet. Anschließend stimmten die Musikanten die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher auf dem Rathausplatz bei einem kleinen Umtrunk auf das neue Jahr ein.

