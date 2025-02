Rehlinger Feuerwehrfamilie stößt auf ihr Jubiläum an

Anlässlich der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Rehling vor genau 150 Jahren trafen sich viele Mitglieder zu einem kleinen Umtrunk am Feuerwehrgerätehaus. Dieser Gründungstag war für die Feuerwehrführung Anlass, diesen seltenen Geburtstag gebührend zu würdigen. In alten Aufzeichnungen ist wie folgt zu lesen: „Es war genau an jenem Sonntag, am 23. Februar 1875, als sich damals nach dem Vormittagsgottesdienst 50 Mitglieder in Feuerwehrausrüstung zur ersten Feuerwehrübung auf dem Kirchplatz trafen. Diese 50 Feuerwehrmänner wurden zunächst mit dem vorhandenen Gerät vertraut gemacht und auf ihre Plätze eingewiesen.“ Der erste Kommandant hieß Xaver Lechner. Sein Nachfolger Christoph Glas, Schmid in Rehling, hatte das Amt bis 1880 inne. Gefeiert wird das Jubiläum heuer mit einem viertägigen Fest vom 26. bis 29. Juni.

