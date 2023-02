Rehlinger Kindergarten wird saniert: In den Osterferien geht's los

Plus Der Rehlinger Kindergarten soll umfassend saniert werden, beschloss der Gemeinderat. Doch mit der hohen Kostenschätzung hatten die Gemeinderäte nicht gerechnet.

Der Rehlinger Kindergarten soll von Grund auf saniert werden. Bereits im April sollen die Arbeiten beginnen. Das beschloss der Rehlinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend.