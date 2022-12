Rehling

Rehlinger Musikprofessor beschert ein besonderes adventliches Konzert

Der Leiter des Ensembles 12, Alfons Brandl (am Dirigentenpodium), der auch gerne einmal mitsingt, ist Professor für Chorleitung an der Hochschule für Musik Nürnberg und als Konzertsänger im hohen Tenorfach tätig. Das "Ensemble 12" trat in der Rehlinger Pfarrkirche auf.

Plus Alfons Brandl ist seit sechs Jahren in Rehling ansässig. Immer wieder bietet er Konzerte mit hochkarätiger Besetzung an. Sie finden immer mehr Publikum.

Bereits zum wiederholten Male durften sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstagabend an einem ganz besonderen Konzert in der Rehlinger Pfarrkirche erfreuen. Arrangiert hatte diesen musikalischen Leckerbissen Musikprofessor Alfons Brandl, der seit sechs Jahren mit seiner Frau in Rehling ansässig ist, mit seinem "Ensemble 12". Mit dem gleichen Programm trat die Gruppe einen Tag später in der Pfarrkirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn auf.

