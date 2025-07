Rehlinger pilgern für gute Ernte zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Einem Gelöbnis folgend pilgert die Pfarrei Rehling Anfang Juli jährlich nach Friedberg zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Wie in einer Aufzeichnung vom früheren Rehlinger Pfarrer Reinhold Schwarz zu lesen ist, wird der Grund dieser Wallfahrt in einer Sage so interpretiert, dass vor vielen Jahren um die Erntezeit drei Tage lang ein schweres Gewitter über der Ortschaft hing. „Die hart bedrängte Bevölkerung bangte um ihre Ernte und machte deshalb das Gelöbnis, eine Wallfahrt zur Kirche Herrguttsruh nach Friedberg abzuhalten, wenn der Ort und die umliegenden Felder vom Unwetter verschont blieben.“ Dies geschah dann auch und so pilgert die Gemeinde noch heute nach Friedberg und betet dabei um gutes Erntewetter. Frühmorgens machten sich 25 Frauen und Männer von Rehling aus auf, voran der Kreuzträger Bernhard Hieber. Zuerst ging es Richtung Derchinger Baggersee, wo eine kleine Rast mit Verpflegung gehalten wurde. Danach ging es weiter zum Endziel, die Sonne hatte zwischenzeitlich schon mächtig aufgeheizt und endlich, nach rund viereinhalb Stunden, waren die rund 20 Kilometer geschafft. Vor der Wallfahrtskirche stießen noch 15 weitere Kirchenbesucher aus Rehling dazu und zwischenzeitlich hatte Wallfahrtsdirektor Pfarrer Hans-Joachim Winkens die Rehlinger am Friedhofseingang empfangen und nach Gebeten auch mit Weihwasser besprengt, somit konnten sie in die Kirche einziehen. Dort zelebrierte Rehlings Ortsgeistlicher Pater Thomas den Gottesdient, der von Alexander Vögel an der riesigen Orgel musikalisch begleitet wurde. Nach dem Schluss- und Wettersegen teilten sich die Wallfahrer in Fahrzeuge auf, denn seit geraumer Zeit wird die Strecke nur einfach auf dem Weg nach Friedberg marschiert. Früher mussten die Wallfahrer den Rückweg, oft bei sengender Hitze, auch zu Fuß zurücklegen.

