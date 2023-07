Rehling

Rehlinger Sautrogrennen ist wieder ein spritziges Spektakel

Plus Im Rehlinger Ortsteil Oberach paddeln beim 34. Sautrogrennen 31 Teams um die Wette in den hölzernen Gefährten die Friedberger Ach hinunter. Wer am Ende vorne liegt.

Traumwetter mit über 30 Grad und dazu mit 31 Starterteams ein absoluter Rekord bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: Dies waren die nennenswerten äußeren Begleiterscheinungen des 34. Rehlinger Sautrogrennens auf der Friedberger Ach. Der Gaudiwettbewerb zog am Samstagnachmittag wieder Hunderte von Schaulustigen in den Rehlinger Ortsteil Oberach.

Nicht nur das Rennen war eine gelungene Veranstaltung, auch die Abschlussveranstaltung in einer lauen Sommernacht im Feldstadel der Familie Higl war ein Anziehungsmagnet für Jung und Alt. Hier wurden zu später Stunde die Sieger dieses feucht-fröhlichen Spektakels gekürt.

