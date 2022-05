Rehling

18:00 Uhr

Rehlinger Schützen feiern gelungenes Geburtstagsfest zum 100. Jubiläum

Ein farbenfroher Festzug zum 100. Jubiläum des Rehlinger Schützenvereins Alpenrose zog nach dem Gottesdienst vorbei am Rathaus zur Festhalle.

Plus Die Rehlinger Alpenrose-Schützen feierten am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Nach zweijähriger Corona-Pause war es das erste größere Fest in der Lechrain-Gemeinde.

Von Josef Abt

"Ein Ziel vor Augen – gibt Sinn dem Leben" - so lautet ein Leitspruch auf einer Schützenscheibe der Rehlinger Alpenrose-Schützen. Diese Ziele sind zweifellos vorhanden bei dem Traditionsverein, der mit seinen rund 170 Mitgliedern zu den erfolgreichsten im Sportschützengau Aichach gehört. Am Wochenende feierte er sein 100-jähriges Bestehen.

