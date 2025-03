Rehlinger Schützen ziehen erfolgreiche Bilanz

Eine erfolgreiche Bilanz in sportlicher wie auch finanzieller Hinsicht präsentierte der Schützenverein Alpenrose Rehling mit Schützenmeisterin Pia Schapfl an der Spitze bei der Generalversammlung im Schützenheim. Zu dieser waren 44 Mitglieder gekommen, unter ihnen Ehrenschützenmeister Anton Huber und Ehrenmitglied Josef Abt.

Im 103. Jahr seines Bestehens zählt der Traditionsverein 179 Mitglieder, davon 18 Schüler, vier Jugendliche und sechs Junioren. Pia Schapfl betonte ausdrücklich den Zusammenhalt im abgelaufenen Jahr. „Wir können alle stolz sein, was mit der tatkräftigen Mithilfe aller im letzten Jahr wieder geleistet wurde“, sagte sie. „Ich bin mir sicher, dass wir auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern.“

Schapfls „Vize“ Luisa Schopf berichtete von über 100 internen und externen Terminen, besonders für die Führungsebene, darunter das Ortsvereinsschießen mit 134 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und viele Schießtermine. Zu dem positiven Ergebnis, über das Kassenwart Thomas Leinfelder berichtete, trugen mehrere Spenden bei. Lob gab es von den Kassenprüfern Martha Büchler und Peter Rieger.

Sportleiter Martin Schapfl berichtete von vielen Wettbewerben. Er hob den Erfolg der ersten Luftgewehrmannschaft hervor, die in die Oberbayernliga West aufstieg. Nach einer Saison kehrte das Team in die Oberliga zurück und bemüht sich dort um den Wiederaufstieg. Jugendleiter Johannes Schapfl berichtete vom großen Interesse der Buben und Mädchen, die sich wöchentlich im Schießsport messen. Neu gemeldet ist eine Mannschaft bei den Rundenwettkämpfen, zudem hat man positiv überrascht beim Sparkassencup. Einige Talente ließen für die Zukunft hoffen, so der Jugendleiter.

Bürgermeister Christoph Aidelsburger hatte nur Lob für den Verein mit seinen vielen Aktivitäten parat. Schützenmeisterin Pia Schapfl gab bekannt, dass bei der letzten Standabnahme Punkte bemängelt wurden, die umgebaut werden müssen, zudem soll auch der Aufenthaltsraum etwas umgestaltet werden. Die Abschlussfeier vom Winterschießen ist am 5. April, der Kameradschaftsabend in Au findet nach derzeitiger Planung am 23. Mai statt.

