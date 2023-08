Rehling

15:25 Uhr

Rehlinger Soldatenkameradschaft feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Für ein prächtiges Bild sorgten die Fahnen der Ortsvereine am Hochaltar. Vorne am Ambo ist Diakon Michael Popfinger zu sehen. Er zelebrierte den Festgottesdienst zum 150. Jubiläum der Soldatenkameradschaft Rehling.

Plus Vor 150 Jahren wurde die Soldatenkameradschaft Rehling gegründet. Am Sonntag wurde das Jubiläum gefeiert und an die Bedeutung des Friedens erinnert.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Bei der Gründung im Jahr 1873 war es noch der Veteranenverein Rehling. Später nannte er sich Krieger- und Soldatenverein. Vor rund 30 Jahren wurde der älteste Ortsverein in Soldatenkameradschaft Rehling umbenannt. Die Namen änderten sich, doch an den Zielen hat sich in der 150-jährigen Vereinsgeschichte nichts geändert. Am Sonntag wurde das Jubiläum gefeiert.

Die Krieger- und Soldatenvereine werden landauf, landab aufgrund fehlender neuer Mitglieder immer weniger. Früher hatten diesen Vereinen fast ausschließlich Kriegsteilnehmer angehört. Sie schlossen sich nach den Jahren an der Front zusammen mit dem Ziel, die vermissten und gefallenen Kameraden im Gedächtnis zu behalten und ihnen für ihren Einsatz für das Vaterland die Ehre zu erweisen.

