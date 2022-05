Rehlinger Sportheimwirtin lädt Geflüchtete aus der Ukraine zu sich ein

Plus Die Rehlinger Wirtin Anzhelika Savoniuk stammt aus der Ukraine und sorgt sich um ihre Familie. Mit einer Aktion wollte sie ihren Landsleuten eine Freude bereiten.

Seit Wochen erlebt die ukrainische Bevölkerung sehr viel Leid. Die Kriegshandlung, von Putin ausgelöst, haben Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Weit über 1000 Ukrainer und Ukrainerinnen sind im Landkreis Aichach-Friedberg gelandet, etwa 28 davon in der Lechraingemeinde Rehling. Ihr Schicksal bewegt die junge Wirtin im Sportheim des TSV Rehling besonders. Anzhelika Savoniuk kommt selbst aus der Ukraine. Deshalb wollte sie ihren geflüchteten Landsleuten etwas Gutes tun.