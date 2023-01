Rehlings Altbürgermeister Fritz Höß stirbt im Alter von 87 Jahren

Plus Mit 87 Jahren ist Altbürgermeister Fritz Höß gestorben. Er war der einzige lebende Ehrenbürger seiner Gemeinde. In seiner Zeit wurden viele Projekte umgesetzt.

Fritz Höß, langjähriger früherer Bürgermeister der Gemeinde Rehling, ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 87 Jahren zu Hause im Kreis seiner Familie. Der Altbürgermeister hinterlässt zwei Töchter mit ihren Familien.