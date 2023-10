Rehlings Bürgermeister bittet, Unterkünfte für Geflüchtete zu melden

Rehlings Rathauschef appelliert an Bürger, Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Wie viele derzeit im Gemeindebereich leben.

Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger hat die Bürgerinnen und Bürger noch einmal dazu aufgerufen, freie Unterkünfte für Geflüchtete zu melden. Das Landratsamt sucht, wie berichtet, dringend nach Unterkünften und hatte erst am Dienstag wieder Immobilienbesitzer und -besitzerinnen gebeten, Wohnungen oder Häuser zur Vermietung zur Verfügung zu stellen.

Im Zuge dessen hatte das Landratsamt Zahlen bekannt gegeben, wie viele Geflüchtete in den Städten und Gemeinden im Landkreis untergebracht sind. Demzufolge gibt es aktuell in Rehling keine Flüchtlingsunterkunft des Landkreises und auch keine Geflüchteten, die rein rechtlich in einer Unterkunft leben müssten, aber aufgrund einer Ausnahmegenehmigung privat untergebracht sind.

24 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit im Gemeindebereich Rehling

Geflüchtete aus der Ukraine haben Bleiberecht und sind daher nicht verpflichtet, in Flüchtlingsunterkünften zu leben. 800 Geflüchtete aus der Ukraine wohnen dennoch in Flüchtlingsunterkünften des Landkreises, weil sie nirgendwo anders unterkamen. Weitere 900 Menschen aus der Ukraine fanden privat eine Bleibe. 24 von diesen privat untergebrachten Ukrainerinnen und Ukrainern leben im Gemeindebereich Rehling. Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte Aidelsburger, der Großteil lebe in Unterach, die anderen seien auf das Gemeindegebiet verstreut. Es gebe zwei Kinder, die derzeit unterstützt würden.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Übernahme der Kindergartenkosten für diese beiden ukrainischen Kinder im neuen Kindergartenjahr. Dem Bürgermeister zufolge werden die Fördermöglichkeiten zwar genutzt. Doch diese Kostenerstattung genügt nicht, um alle Gebühren und Ausgaben zu decken. Deshalb übernimmt die Gemeinde wie im zurückliegenden Kindergartenjahr die monatlichen Gebühren von rund 500 Euro. (mit nsi)