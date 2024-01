Rehlings Bürgermeister blickt zum Jahreswechsel auf große Projekte voraus

Plus Zum Jahresausklang zieht Rehlings Bürgermeister Bilanz. Zugleich blickt er auf die größeren Aufgaben im neuen Jahr voraus, zum Beispiel die Innerortsentwicklung.

In Rehling wurde beim Jahresschlussgottesdienst an Silvester auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Danach zog Bürgermeister Christoph Aidelsburger ein Resümee der wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr und blickte auf die Vorhaben im neuen Jahr voraus. Die Rehlinger Blaskapelle übermittelte musikalische Neujahrsgrüße.

Die größte Aufgabe im abgelaufenen Jahr war die Generalsanierung des alten Kindergartens. Aidelsburger sagte: „Für die Gemeinde war die Sanierung die richtige Entscheidung, einen Neubau (...) hätten wir uns nicht leisten können.“ Die Gemeinde erwartet Gesamtkosten von 3,2 Millionen Euro; bei 60 Prozent Zuschüssen verbleiben für sie rund 1,3 Millionen Euro. Die Arbeiten gehen inzwischen dem Ende zu. Derzeit sind Bodenleger und Fliesenarbeiter am Werk. Wenn alles nach Plan läuft, soll in den Osterferien der Umzug ins renovierte Haus erfolgen.