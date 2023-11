Rehlings Ortskern ist selten schön – und kann noch schöner werden

Plus Die Gemeinde will den Ortskern entwickeln. Die Bürgerschaft darf mitarbeiten und Wünsche äußern. Fachleute attestieren Rehling Potenzial.

Zügig angegangen werden soll nun in Rehling die unlängst vom Gemeinderat beschlossene Innerortsentwicklung mit Vitalitätscheck, für die eine Förderung in Höhe von 125.000 Euro bereitsteht. Ziel dieser Maßnahme ist, eine optimale und sinnvolle Dorfentwicklung speziell im Innenbereich anzugehen.

Am Dienstagabend ging im Gasthaus Zum Wirt ein erstes Treffen mit dem beauftragten Büro Kurz aus München, begleitet von einem Grünplaner, über die Bühne. Mit dabei war auch Ulrike Reiser aus Krumbach, die die städtebauliche Maßnahme im Auftrag vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben mitbetreut.