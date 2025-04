Neue Pächter: Bei „Peter‘s Imbiss“ in Sägmühl übernehmen jetzt die Jungen

Vor nunmehr fast 22 Jahren, im Mai 2003, entschlossen sich Peter und Andrea Lachenmayr, in ihrem elterlichen Obstgarten im Rehlinger Ortsteil Sägmühl, mit einem kleinen Imbisshäuschen den vielen Radfahrern und sonstigen Ausflüglern einen Platz zur Einkehr zu bieten. Das Areal liegt direkt an der Staatsstraße in Sägmühl, an der Lechleite, wo Radlfahrer, Spaziergänger oder spontan haltende Durchreisende eine Pause machen können. Der Imbiss bietet dazu deftige Speisen in gemütlicher Atmosphäre und ist weit über Rehling hinaus bekannt.

